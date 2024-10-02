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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе в ДТП пострадали водитель и 14-летний пассажир «ВАЗ 2114»

В Невском районе в ДТП пострадали водитель и 14-летний пассажир «ВАЗ 2114»

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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту ДТП в Невском районе, в котором пострадали двое, в том числе школьник

Накануне ранним утром, 1 октября 2024 года около 06 часов 45 минут возле дома 55 по улице Бабушкина, в Невском районе Петербурга 35-летний мужчина, управляя автомобилем «Чери Тиго 7 про», выбрав небезопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля, чтобы предотвратить ДТП, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2114» под управлением 44-летего мужчины, который двигался во встречном направлении и остановился для поворота налево.
В результате дорожного происшествия пострадали водитель (тяжелое состояние) и 14-летний пассажир (состояние средней степени тяжести) отечественного автомобиля.
Обоих пострадавших госпитализировали.
Установлено, что за текущий год водитель «Черри» 14 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
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