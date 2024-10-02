В Невском районе в ДТП пострадали водитель и 14-летний пассажир «ВАЗ 2114»

Накануне ранним утром, 1 октября 2024 года около 06 часов 45 минут возле дома 55 по улице Бабушкина, в Невском районе Петербурга 35-летний мужчина, управляя автомобилем «Чери Тиго 7 про», выбрав небезопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля, чтобы предотвратить ДТП, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2114» под управлением 44-летего мужчины, который двигался во встречном направлении и остановился для поворота налево.

В результате дорожного происшествия пострадали водитель (тяжелое состояние) и 14-летний пассажир (состояние средней степени тяжести) отечественного автомобиля.

Обоих пострадавших госпитализировали.

Установлено, что за текущий год водитель «Черри» 14 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.