В Лодейнопольском районе в ДТП с рейсовым автобусом пострадали три человека

Накануне вечером, 26 декабря около 19 часов 10 минут к полицейским Лодейнопольского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на 252-ом километре Мурманского шоссе.

Прибывшие на место дорожного происшествия сотрудники ДПС установили, что 55-летний мужчина, управляя автомашиной «Лада», не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом «ГаЗ», под управлением 49-летнего водителя.

В результате ДТП травмы получили водитель легкового автомобиля, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести; и две женщины-пассажирки автобуса, 47 и 49 лет, они получили легкие травмы и после оказанной медицинской помощи были отпущены на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.