В Пушкинском районе в ДТП пострадали двое детей

Вчера, 24 декабря 2023 года около 11 часов 50 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступила информация о ДТП на пересечении Красносельского и Киевского шоссе.

Прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия полицейские установили, что 40-летняя женщина управляя автомобилем «Лады Калина», неправильно выбрав дистанцию, совершила столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Фольксваген Шаран», которым управлял 44-летний мужчина.

В результате ДТП травмы получили несовершеннолетние пассажиры отечественного автомобиля: 5-летний мальчик и 11-летняя девочка.

Детей госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.