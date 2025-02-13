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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти из автомобиля наркокурьера из Алтайского края изъяли более 4 кг «синтетики»

В Ленобласти из автомобиля наркокурьера из Алтайского края изъяли более 4 кг «синтетики»

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Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Более 4 кг «синтетики» изъяли полицейские Санкт-Петербурга у наркокурьера из Алтайского края

Полицейскими Санкт-Петербурга пресечена транспортировка из Северной столицы в другие регионы страны крупной партии запрещённых веществ.

Ранее к полицейским поступила оперативная информация о том, что 26-летний житель Алтайского края на автомобиле «Мерседес Бенц С200» перевозит наркотические вещества.  После чего на 442-ом километре трассы "Вологда – Новая Ладога" у посёлка Березовик, в Тихвинском районе Ленинградской области данную иномарку остановили для досмотра.

В ходе проведенного досмотра автомобиля, в багажнике была обнаружена сумка, из которой было изъято 3 запаянных полимерных пакета с кристаллическим веществом белого цвета общей массой более 4,1 кг.                                                                                                    

Всё изъятое направили на экспертизу, которая показала, что в одной из упаковок находился почти килограмм мефедрона.                          

Содержимое остальных пакетов будет изучено в ходе проведения дальнейшего исследования.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.                                                                                                                                                                                                   👨‍⚖️

Фигуранта поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Тихвинский район, наркотики
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