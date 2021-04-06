В Петербурге задержан наркосбытчик

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России у дома 26 на набережной канала Грибоедова задержан 30-летний уроженец Закавказья, проживающий в одном из домов по Парашютной улице в Петербурге и передвигающийся на автомобиле марки «Мазда». Оперативники установили, что указанный гражданин нигде не работает, при этом на регулярной основе посещает ночные клубы города, где занимается сбытом наркотических средств посетителям. В ходе досмотра транспортного средства «Мазда» полицейскими обнаружено и изъято три полимерных пакета, согласно справки изъятое вещество является наркотическим средством – мефедрон, массой 2,87 грамм. СУ УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга в отношении злоумышленника возбужденно уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

В ходе проведенного обыска по месту жительства указанного гражданина обнаружено и изъято множество различных видов наркотических средств и психотропных веществ, массой более 2 килограмм, которые будут направлены на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД. В ходе исследования части изъятого, расфасованного в 35 пакетиков, было установлено, что это мефедрон.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.