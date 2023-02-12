Закладчика наркотиков задержали в Ленобласти

9 февраля полицейские в лесном массиве, в 200 метрах от Сусанинского поселения, был задержан мужчина, 1994 года рождения. У него нашли 2 свертка из полиэтиленового пакета с марихуаной массой 998,6 гр.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).

По месту жительства мужчины обнаружено 3 полимерных пакета с кристаллическим веществом светлого цвета.

Экспертиза показала, что 1 пакет с изъятым веществом - «Мефедрон» массой 998,6 гр.

Остальные 2 пакета общей массой 1484,8 гр. будут исследованы при проведении экспертизы.

Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.