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Питерец.ру » Происшествия » Закладчика наркотиков задержали в Ленобласти

Закладчика наркотиков задержали в Ленобласти

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
Полиция Гатчинского района произвела обыск в квартире мужчины, задержанного с крупной партией наркотиков

9 февраля полицейские в лесном массиве, в 200 метрах от Сусанинского поселения, был задержан мужчина, 1994 года рождения. У него нашли 2 свертка из полиэтиленового пакета с марихуаной массой 998,6 гр.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).

По месту жительства мужчины обнаружено 3 полимерных пакета с кристаллическим веществом светлого цвета.
Экспертиза показала, что 1 пакет с изъятым веществом - «Мефедрон» массой 998,6 гр.
Остальные 2 пакета общей массой 1484,8 гр. будут исследованы при проведении экспертизы.
Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район наркотики
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