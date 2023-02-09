В Петербурге задержали братьев-наркосбытчиков с крупной партией мефедрона

В минувший вторник возле дома 52 по улице Добрая Горка в поселка Левашово сотрудниками полиции задержаны двое братьев, 24 и 31 года. В ходе досмотра у них обнаружен и изъят пакет с веществом белого цвета, мобильный телефон и электронные весы.

Экспертиза показала, что вещество является наркотическим средством «Мефедрон» массой 995,7 гр.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).