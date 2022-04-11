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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан распростронитель

В Петербурге задержан распростронитель

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
Полицейские задержали потребителя и распространителя наркотических веществ

Вчера в ночное время в Санкт-Петербурге у дома по улице Стойкости нарядом полиции по подозрению в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств), был задержан 28-летний неработающий гражданин. В ходе личного досмотра в  помещении дежурной части отдела полиции Кировского района было обнаружено и изъято два вакуумных пакета с порошкообразным веществом. В результате проведенного исследования установлено, что содержимое пакетов является смесью, содержащей синтетическое наркотическое вещество «Мефедрон» общей массой более килограмма.

Также изъят мобильный телефон, в котором были обнаружены координаты места возможного хранения «закладки» с наркотическим веществом. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на месте возможного хранения запрещенных препаратов в кустах рядом с железнодорожными путями полицейскими обнаружен и изъят запаянный пакет с порошкообразным веществом белого цвета. В результате проведенной экспертизы выявлена смесь, в составе которой  наркотические вещества, идентичные по составу содержимого первого пакета, общей массой свыше килограмма.

По данному происшествию возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 5 статьи  228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт наркотических средств). Мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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