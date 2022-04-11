В Петербурге задержан распростронитель

Вчера в ночное время в Санкт-Петербурге у дома по улице Стойкости нарядом полиции по подозрению в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств), был задержан 28-летний неработающий гражданин. В ходе личного досмотра в помещении дежурной части отдела полиции Кировского района было обнаружено и изъято два вакуумных пакета с порошкообразным веществом. В результате проведенного исследования установлено, что содержимое пакетов является смесью, содержащей синтетическое наркотическое вещество «Мефедрон» общей массой более килограмма.

Также изъят мобильный телефон, в котором были обнаружены координаты места возможного хранения «закладки» с наркотическим веществом. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на месте возможного хранения запрещенных препаратов в кустах рядом с железнодорожными путями полицейскими обнаружен и изъят запаянный пакет с порошкообразным веществом белого цвета. В результате проведенной экспертизы выявлена смесь, в составе которой наркотические вещества, идентичные по составу содержимого первого пакета, общей массой свыше килограмма.

По данному происшествию возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт наркотических средств). Мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ.