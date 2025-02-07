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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионерка помогла сыну вывезти и спрятать труп возлюбленной

В Петербурге пенсионерка помогла сыну вывезти и спрятать труп возлюбленной

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Приморского района Петербурга раскрыли убийство двухлетней давности

Накануне, 6 февраля сотрудники полиции Приморского района, в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий о безвестном исчезновении 49-летней женщины, задержали 41-летнего неработающего жителя дома 17 по Комендантскому проспекту. 

Полицейские установили, что в конце мая 2023 года  у себя в квартире подозреваемый, в результате словесного конфликта, переросшего в рукоприкладство, избил свою знакомую, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия. 

С целью сокрытия преступления подозреваемый совместно со своей 63-летней матерью на своей машине «Тойота Королла» вывезли труп в лес в районе поселка Токсово, во Всеволожском районе Ленинградской области. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст.105 ч.1 УК РФ (убийство). 

Задержанного поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.                                           

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район, убийство
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