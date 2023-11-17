В Кировском районе мужчина гасмерть забил свою мать

12 ноября 2023 года в квартире дома 26 по улице Трефолева был обнаружен труп 76-летней женщины.

По данным экспертизы, пенсионерка скончалась в результате многочисленных травм, полученных от побоев.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть).

16.11.2023 около 16:30 в результате оперативно-розыскных мероприятий опергруппой уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан 31-летний сын погибшей, подозреваемый в том, что 12.11.2023 около 23:00 в результате внезапно возникшей ссоры избил свою мать, которая от полученных телесных повреждений скончалась.

Подозреваемого поместили в изолято на основании статьи 91 УК РФ.