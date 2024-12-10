В Приморском районе юноша жестоко избил отчима своей девушки 

В минувшее воскресенье, 8 декабря к полицейским Приморского района поступила информация об избиении 53-летнего мужчины в своей квартире дома 31 корпус 2 по Комендантскому проспекту.

На следующий день к полицейским поступила телефонограмма о том, что пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

В ходе проводимой проверки полицейские установили, что 8 декабря около 21 часа 45 минут у пострадавшего в гостях находился знакомый падчерицы, который во время конфликта, внезапной возникшего на почве неприязненных отношений, избил его руками, после чего скрылся с места происшествия.

Вечером того же дня возле дома 134 по Бухарестской улице, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска по подозрению в совершении указанного преступления по горячим следам задержали 17-летнего жителя Ульяновской области.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст.111 УК РФ.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.