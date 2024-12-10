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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе юноша жестоко избил отчима своей девушки 

В Приморском районе юноша жестоко избил отчима своей девушки 

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Приморского района задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в избиении отчима своей девушки 

В минувшее воскресенье, 8 декабря к полицейским Приморского района поступила информация об избиении 53-летнего мужчины в своей квартире дома 31 корпус 2 по Комендантскому проспекту.

На следующий день к полицейским поступила телефонограмма о том, что пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. 

В ходе проводимой проверки полицейские установили, что 8 декабря около 21 часа 45 минут у пострадавшего в гостях находился знакомый падчерицы, который во время конфликта, внезапной возникшего на почве неприязненных отношений, избил его руками, после чего скрылся с места происшествия.

Вечером того же дня возле дома 134 по Бухарестской улице, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска по подозрению в совершении указанного преступления по горячим следам задержали 17-летнего жителя Ульяновской области. 

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст.111 УК РФ. 

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район, телесные повреждения
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