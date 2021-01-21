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Питерец.ру » Происшествия » В Сестрорецке задержали подозреваемого в убийстве женщины

В Сестрорецке задержали подозреваемого в убийстве женщины

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
Раскрыто убийство женщины, труп которой был обнаружен в лесопарке в Сестрорецке

25 декабря 2020 года в лесном массиве на территории лесопарка на улице Инструментальщиков в г. Сестрорецк в Курортном районе Петербурга был обнаружен труп 38-летней женщины с множественными переломами.

Вечером минувшего вторника в 20:00 в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники районного уголовного розыска в г. Сестрорецке в квартире ул. Токарева по подозрению в совершении указанного преступления задержали 61-летнего неработающего ранее судимого гражданина.  

Установлено, что по месту жительства в данной квартире указанный мужчина в результате внезапно возникшей ссоры нанес своей знакомой, находящейся у него в гостях, несколько ударов ногой по голове. От этого женщина скончалась. Также установлено, что с целью сокрытия преступления злоумышленник завернул в покрывало труп и вывез на территорию лесопарка, где скинул в водоем.

СО по Курортному району ГСУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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