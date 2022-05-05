В Петербурге задержали подозреваемого, который пытался скрыть труп своей сожительницы в подвале

14 апреля 2022 года рабочие при реконструкции здания в подвале бывшей общественной бани по адресу: улица Зои Космодемьянской, 7, обнаружили мумифицированный труп неустановленной женщины. По результатам судебно-медицинского исследования установлено, что смерть наступила около двух месяцев назад от колото-резаного ранения живота.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность потерпевшей – 28-летняя жительница Приморского края.

Вчера утром около 07 часов 30 минут сотрудники полиции задержали сожителя потерпевшей - 43-летнего ранее судимого неработающего мужчину. Он изобличен в том, что 1 января 2022 года в квартире дома 2 по улице Калинина в ходе внезапно возникших личных неприязненных отношений зарезал сожительницу. С целью сокрытия преступления злоумышленник перенес труп женщины в подвал заброшенного здания и скрылся. Мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ.