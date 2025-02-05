Во Фрунзенском районе пенсионерка передала мошенникам более 13 млн рублей

Накануне вечером, 4 февраля около 19 часов 00 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило заявление от 88-летней жительницы дома 23 корпус 2 по улице Будапештской. Пенсионерка сообщила правоохранителям, что в период с 20 по 31 января ей звонили неизвестные, представляясь сотрудниками различных ведомств и убедили ее, под предлогом не привлечения к уголовной ответственности и «декларирования» денежных средств передать курьеру деньги для внесения их на «безопасный счет».

Пожилая женщина за указанный период четыре раза встречалась с неизвестными курьерами, которым передала в общей сложности 13 267 649 рублей.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

Полицейские принимают необходимые меры к розыску лиц, совершивших это преступление.