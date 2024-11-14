В Петербурге известный балетмейстер отдел мошенникам более 15 млн рублей

Накануне днем, 13 ноября к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило заявление от 87-летнего

всемирно известного балетмейстера, проживающего в доме 7 по Кадетской линии о том, что он стал жертвой телефонных мошенников.

В период с 30 августа до 16 октября народному артисту звонили неизвестные представляясь сотрудниками банка и убедили снять со всех счетов деньги и, «для обеспечения их безопасности», передать всю наличность неизвестному курьеру, якобы направленному от банка, для внесения на «безопасный счет».

Таким образом, пожилой мужчина находясь в различных местах передал аферистам в общей сложности 15 297 154 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

Полицейскими приняты меры к розыску злоумышленников.