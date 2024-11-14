ента новостей

10:09
Под Выборгом трое детей пострадали в ДТП
10:04
В Петербурге известный балетмейстер отдел мошенникам более 15 млн рублей
09:54
На улице Руставели иномарка насмерть сбила женщину
09:25
На КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД изменят схему движения
09:21
Пропагандировать бездетность нельзя, а монахом быть можно
09:08
Желания соискателей совпали с возможностями
01:33
Удачный день 13 ноября для обеих петербургских команд ВХЛ: «СКА-Нева» крупно победила «Рубин» – 4:1, «Динамо» разгромило «Омские Крылья» – 5:0
00:39
Петербургская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов уверенно выиграли красноярский этап Гран-При России по фигурному катанию, Ясмина Кадырова и Илья Миронов стали третьими
20:13
СКА не забросил ни одной шайбы в ворота «Сибири», но одержал вымученную победу по буллитам и прервал серию поражений в чемпионате КХЛ
17:55
В Лужском районе в лобовом ДТП погибли два человека
15:26
В Петербурге приступили к реконструкции Цимбалинского путепровода
15:15
В Петербурге начали работу электробусы «Сириус»
14:38
В Петербурге обсудили вопросы защиты граждан от телефонных мошенников
14:13
На Гражданском проспекте иномарка влетела в светофор. Пострадал пешеход
10:34
В Гатчинском районе «Лада Веста» сбила 10-летнюю девочку
10:30
На Бухарестской улице иномарка сбила 17-летнюю девушку
10:23
Бывший глава администрации Адмиралтейского района задержан по делу о получении взятки в особо крупном размере
10:21
В Ленобласти займутся ремонтом теплосетей
10:05
В Петербурге поймали налетчика на сетевой магазин по улице Фурштадтская
09:54
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Невского района
09:47
В Петербурге поймали подозреваемого в заведомо ложном сообщение
09:45
Санкционный марафон продолжается
09:41
На улице Коммуны поймали подозреваемого в налете на сетевой магазин
09:23
Сына Милонова избили
08:47
Грипп и ковид приводит к карантину
02:44
«Молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» крупно проиграла «Амурским Тиграм» в МХЛ, впереди – «Сахалинские Акулы»
21:33
Василиса Кагановская и Максим Некрасов заняли второе место на этапе Гран-При «Красноярье» вслед за Елизаветой Худайбердиевой и Егором Базиным, а петербурженка Анна Фролова первенствовала в женском одиночном катании
16:39
Rutube стал маркировать крупные каналы из реестра Роскомнадзора
13:41
В Колпино бывшего руководителя школы-интерната заподозрили в педофилии
13:18
В Ленобласти увеличится минимальный размер заработной платы
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге известный балетмейстер отдел мошенникам более 15 млн рублей

В Петербурге известный балетмейстер отдел мошенникам более 15 млн рублей

0
11
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские ищут причастных к многомиллионному мошенничеству в отношении пенсионера с Васильевского острова

Накануне днем, 13 ноября к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило заявление от 87-летнего

всемирно известного балетмейстера, проживающего в доме 7 по Кадетской линии о том, что он стал жертвой телефонных мошенников.
В период с 30 августа до 16 октября народному артисту звонили неизвестные представляясь сотрудниками банка и убедили снять со всех счетов деньги и, «для обеспечения их безопасности», передать всю наличность неизвестному курьеру, якобы направленному от банка, для внесения на «безопасный счет».
Таким образом, пожилой мужчина находясь в различных местах передал аферистам в общей сложности 15 297 154 рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).
Полицейскими приняты меры к розыску злоумышленников.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

17-12-2023, 12:08
В Выборгском районе пенсионерка перевела телефонным аферистам более 7,6 млн рублей
31-10-2024, 12:11
Пенсионер из Моравского переулка передал мошенникам 12 млн рублей
2-11-2024, 11:48
В Петербурге пенсионерка продала четыре квартиры и отдала больше 30 млн рублей мошенникам
9-07-2024, 11:13
Пенсионерка с Васильевского острова перевела мошенникам более 12 млн рублей
4-02-2024, 13:34
Пенсионерка из Шлиссельбурга перевела мошенникам более 4,7 млн рублей
6-02-2024, 12:23
Пенсионерка с улицы Софьи Ковалевской отдала мошенникам 7 млн рублей

Происшествия на дорогах

0
5
Сегодня, 10:09
Под Выборгом трое детей пострадали в ДТП
0
21
Сегодня, 09:54
На улице Руставели иномарка насмерть сбила женщину
0
96
Вчера, 17:55
В Лужском районе в лобовом ДТП погибли два человека
0
78
Вчера, 14:13
На Гражданском проспекте иномарка влетела в светофор. Пострадал пешеход
Наверх