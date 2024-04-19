Накануне вечером, 18 апреля 2024 года около 16 часов 00 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от 76-летней женщины, проживающей в доме 14 по проспекту Науки. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что в период с 9 января по 18 марта этого года неизвестный телефонными звонками ввел ее в заблуждение, и под предлогом предотвращения оформления на ее имя кредита третьими лицами и незаконной продажи квартиры, убедил ее передать курьеру возле дома 3 корпус 4 по Дачному проспекту 5 300 000 рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).
Полицейские принимают все необходимые меры по розыску лиц, причастных к преступлению.
Пенсионерка с проспекта Науки отдала мошенникам 5,3 млн рублей
0
0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские разыскивают мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Науки
Накануне вечером, 18 апреля 2024 года около 16 часов 00 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от 76-летней женщины, проживающей в доме 14 по проспекту Науки. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что в период с 9 января по 18 марта этого года неизвестный телефонными звонками ввел ее в заблуждение, и под предлогом предотвращения оформления на ее имя кредита третьими лицами и незаконной продажи квартиры, убедил ее передать курьеру возле дома 3 корпус 4 по Дачному проспекту 5 300 000 рублей.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"