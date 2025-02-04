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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе фура намсмерть сбила 28-летнюю женщину

В Приморском районе фура намсмерть сбила 28-летнюю женщину

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Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полиция разбирается в обстоятельствах смертельного ДТП с пешеходом в Приморском районе

Сегодня днем, 4 февраля около 12 часов 00 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о том, что на перекрестке Богатырского проспекта с улицей Полевой Сабировской, на пешеходном переходе грузовик сбил человека. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 66-летний водитель, управляя фурой «Ситрак», поворачивая с Богатырского проспекта направо в сторону Байконурской улицы, не убедился в безопасности маневра и сбил переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу женщину.

В результате дорожного происшествия 28-летняя пешеход скончалась на месте. 

Полицейские разбираются в обстоятельствах трагедии. Проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район, ДТП, пострадавший пешеход
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