В Приморском районе фура намсмерть сбила 28-летнюю женщину

Сегодня днем, 4 февраля около 12 часов 00 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о том, что на перекрестке Богатырского проспекта с улицей Полевой Сабировской, на пешеходном переходе грузовик сбил человека.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 66-летний водитель, управляя фурой «Ситрак», поворачивая с Богатырского проспекта направо в сторону Байконурской улицы, не убедился в безопасности маневра и сбил переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу женщину.

В результате дорожного происшествия 28-летняя пешеход скончалась на месте.

Полицейские разбираются в обстоятельствах трагедии. Проводят проверку.