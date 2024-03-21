На Новоизмайловском проспекте мусоровоз насмерть сбил женщину

Сегодня днем, 21 марта 2024 года около 12 часов 45 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о наезде на пешехода возле дома 38 корпус 1 по Новоизмайловскому проспекту.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 37-летний водитель, управляя мусоровозом «МАН», при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на женщину.

Пострадавшая, женщина, на вид 60-70 лет, от полученных травм скончалась на месте.

Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.