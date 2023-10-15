Во Фрунзенском районе иномарка насмерть сбила женщину на переходе

Сегодня ночью около 00 часов 40 минут возле дома 46 по Пражской улице, во Фрунзенском районе Петербурга 47-летний мужчина, управляя автомашиной «Киа Оптима», двигаясь от проспекта Славы в сторону улицы Белы Куна, совершил наезд на неустановленную женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожного происшествия женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

Проверку проводят инспекторы ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства трагедии, а также личность погибшей.