Сегодня днем, 05 сентября 2024 года около 12 часов к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о ДТП с наездом на пешехода на перекрестке проспекта Стачек и проспекта Маршала Жукова.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 21-летняя девушка, управляя автомобилем «Опель Корса» на регулируемом пешеходном переходе совершила наезд на молодого человека того же возраста, который переходил проезжую часть на запрещающий (красный) сигнал светофора.
В результате дорожного происшествия пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии.
Полицейские проводят проверку.
На Маршала Жукова перебегавший на красный сигнал светофора молодой человек попал под колеса иномарки
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по ДТП на Маршала Жукова, в котором пешеход пренебрег Правилами дорожного движения
Сегодня днем, 05 сентября 2024 года около 12 часов к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о ДТП с наездом на пешехода на перекрестке проспекта Стачек и проспекта Маршала Жукова.
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