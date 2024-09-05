На Маршала Жукова перебегавший на красный сигнал светофора молодой человек попал под колеса иномарки

Сегодня днем, 05 сентября 2024 года около 12 часов к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о ДТП с наездом на пешехода на перекрестке проспекта Стачек и проспекта Маршала Жукова.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 21-летняя девушка, управляя автомобилем «Опель Корса» на регулируемом пешеходном переходе совершила наезд на молодого человека того же возраста, который переходил проезжую часть на запрещающий (красный) сигнал светофора.

В результате дорожного происшествия пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку.