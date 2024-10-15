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Питерец.ру » Происшествия » На улице Седова «Газель», сдавая назад по тротуару задавила прохожую

На улице Седова «Газель», сдавая назад по тротуару задавила прохожую

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские разбираются в обстоятельствах трагедии с наездом на женщину-пешехода на улице Седова

Сегодня днем, 15 октября 2024 года около 14 часов 55 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 88 по улице Седова.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 35-летний водитель, управляя автомобилем «Газель» компании «Весёлый водовоз», не убедившись в безопасности маневра, при движении задним ходом совершил наезд на неустановленную женщину, на вид 50 лет, в результате чего та скончалась на месте от несовместимых с жизнью травм.
Полицейские устанавливают личность погибшей.
Проводится проверка всех обстоятельств дорожного происшествия.

По факту наезда следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ, водитель ❗️задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район ДТП пострадавший пешеход
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