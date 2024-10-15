На улице Седова «Газель», сдавая назад по тротуару задавила прохожую

Сегодня днем, 15 октября 2024 года около 14 часов 55 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 88 по улице Седова.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 35-летний водитель, управляя автомобилем «Газель» компании «Весёлый водовоз», не убедившись в безопасности маневра, при движении задним ходом совершил наезд на неустановленную женщину, на вид 50 лет, в результате чего та скончалась на месте от несовместимых с жизнью травм.

Полицейские устанавливают личность погибшей.

Проводится проверка всех обстоятельств дорожного происшествия.

По факту наезда следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ, водитель ❗️задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ.