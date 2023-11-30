В Невском районе рейсовый автобус насмерть сбил 75-летнюю женщину

Сегодня утром, 30 ноября 2023 года около 10 часов 15 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 33 по проспекту Большевиков произошло ДТП, автобус сбил женщину.

Прибывшие на место происшествия сотрудники дорожной полиции установили, что автобус маршрута 572 А, под управлением 48-летнего водителя, двигаясь по проспекту Большевиков, совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия 75-летняя женщина получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия.

По факту ДТП полицейcкие проводят проверку, выясняются обстоятельства происшествия.