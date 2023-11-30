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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе рейсовый автобус насмерть сбил 75-летнюю женщину

В Невском районе рейсовый автобус насмерть сбил 75-летнюю женщину

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Невского района Петербурга проводят проверку по факту ДТП с пешеходом, погибшим под колесами автобуса

Сегодня утром, 30 ноября 2023 года около 10 часов 15 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 33 по проспекту Большевиков произошло ДТП, автобус сбил женщину.
Прибывшие на место происшествия сотрудники дорожной полиции установили, что автобус маршрута 572 А, под управлением 48-летнего водителя, двигаясь по проспекту Большевиков, совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия 75-летняя женщина получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия.
По факту ДТП полицейcкие проводят проверку, выясняются обстоятельства происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район ДТП пострадавший пешеход
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