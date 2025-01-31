В Волхове неизвестные ограбили подростка в лесопарке

Накануне поздним вечером, 30 января около 22 часов 50 минут к полицейским Волховского района Ленинградской области поступило сообщение от местной жительницы о том, что в период с 20 часов 00 минут до 20 часов 30 миннна территории лесопарка «им. П.Г. Антипова» в Волхове двое неизвестных напали на ее 16-летнего сына, учащегося 10 класса, и применив силу, забрали у него мобильный телефон, заставили перевестина неизвестный банковский счет 20 000 рублей, после чего телефон отдали и с места происшествия скрылись.

По данному факту полицейскими проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейскими приниаются необходимые меры к розыску нападавших.