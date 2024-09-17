В Волхове оргабили мигранта

Накануне днем, 16 сентября 2024 года к полицейским Волховского района Ленинградской области поступило заявление от 36-летнего гражданина одного из южно-азиатских государств, который сообщил стражам порядка о том, что накануне, в 20 часов 30 минут, возле дома 14 по улице Александра Лукьянова в городе Волхов двое неизвестных избили его и забрали 20 тысяч рублей, мобильный телефон, стоимостью 20 тысяч рублей, банковскую карту и скрылись.

В ночь на 16 сентября с банковской карты заявителя были списаны 30 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

Полицейскими приняты меры по установлению и задержанию лиц, причастных к этому преступлению.