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Питерец.ру » Происшествия » В Волхове оргабили мигранта

В Волхове оргабили мигранта

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские разыскивают грабителей, напавших на иностранца в Волхове

Накануне днем, 16 сентября 2024 года к полицейским Волховского района Ленинградской области поступило заявление от 36-летнего гражданина одного из южно-азиатских государств, который сообщил стражам порядка о том, что накануне, в 20 часов 30 минут, возле дома 14 по улице Александра Лукьянова в городе Волхов двое неизвестных избили его и забрали 20 тысяч рублей, мобильный телефон, стоимостью 20 тысяч рублей, банковскую карту и скрылись.
В ночь на 16 сентября с банковской карты заявителя были списаны 30 тысяч рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).
Полицейскими приняты меры по установлению и задержанию лиц, причастных к этому преступлению.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Волховский район грабеж
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