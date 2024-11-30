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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе на территории Яблоневого сада ограбили подростка

В Невском районе на территории Яблоневого сада ограбили подростка

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Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицией приняты меры к задержанию  стрелявших в  подростка на улице Латышских Стрелков 

Накануне вечером, 29 ноября 2024 года около 21 часа 00 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним самостоятельно обратился 16-летний молодой парень с различными ушибами. 
Подросток сообщил полицейским о том, что на территории Яблоневого сада на улице Латышских Стрелков его избили неизвестные, выстрелив, предположительно,  из пневматического пистолета, после чего заставили его перевести им все его деньги - 410 рублей, после чего скрылись с места происшествия.
Позднее к полицейским обратился с заявление об избиении сына отец подростка.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Указанное деяние может быть квалифицировано по ст. 162 УК РФ "Разбой".
Полицейскими принимаются необходимые меры к установлению и задержанию нападавших.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район, стрельба, разбойное нападение, подростки
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