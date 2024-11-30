В Невском районе на территории Яблоневого сада ограбили подростка

Накануне вечером, 29 ноября 2024 года около 21 часа 00 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним самостоятельно обратился 16-летний молодой парень с различными ушибами.

Подросток сообщил полицейским о том, что на территории Яблоневого сада на улице Латышских Стрелков его избили неизвестные, выстрелив, предположительно, из пневматического пистолета, после чего заставили его перевести им все его деньги - 410 рублей, после чего скрылись с места происшествия.

Позднее к полицейским обратился с заявление об избиении сына отец подростка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Указанное деяние может быть квалифицировано по ст. 162 УК РФ "Разбой".

Полицейскими принимаются необходимые меры к установлению и задержанию нападавших.