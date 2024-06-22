В Волхове двое злоумышленников избили и ограбили молодую девушку

Вчера, 21 июня 2024 года к полицейским Волховского района Ленинградской области обратилась 19-летняя местная жительница, сообщившая о том, что ее избили и ограбили возле дома 18 по улице Металлургов в городе Волхов. Неизвестные, применив физическую силу, отобрали у нее мобильный телефон стоимостью 4000 рублей и скрылись.

Через пару часов возле дома 27 по Авиационной улице в городе Волхов подозреваемых в причастности к данному преступлению задержали. Злоумышленниками оказались двое местных жителей, 27 и 19 лет, оба неработающие.

Похищенное изъяли.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).