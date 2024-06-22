Вчера, 21 июня 2024 года к полицейским Волховского района Ленинградской области обратилась 19-летняя местная жительница, сообщившая о том, что ее избили и ограбили возле дома 18 по улице Металлургов в городе Волхов. Неизвестные, применив физическую силу, отобрали у нее мобильный телефон стоимостью 4000 рублей и скрылись.
Через пару часов возле дома 27 по Авиационной улице в городе Волхов подозреваемых в причастности к данному преступлению задержали. Злоумышленниками оказались двое местных жителей, 27 и 19 лет, оба неработающие.
Похищенное изъяли.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).
В Волхове двое злоумышленников избили и ограбили молодую девушку
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Опубликовал: Anton78
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В Волхове полицейскими задержаны двое подозреваемых в нападении на девушку на улице Металлургов
Вчера, 21 июня 2024 года к полицейским Волховского района Ленинградской области обратилась 19-летняя местная жительница, сообщившая о том, что ее избили и ограбили возле дома 18 по улице Металлургов в городе Волхов. Неизвестные, применив физическую силу, отобрали у нее мобильный телефон стоимостью 4000 рублей и скрылись.
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