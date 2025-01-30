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Питерец.ру » Происшествия » В Мистолово неизвестные повредили автомобиль местной жительницы

В Мистолово неизвестные повредили автомобиль местной жительницы

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Опубликовал: Anton78
Фото:
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Полицейские Всеволожского района ищут разбившего иномарку жительницы деревни Мистолово

Сегодня ранним утром, 30 января около 05 часов 25 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области с заявлением обратилась жительница деревни Мистолово, которая рас сказала стражам порядка о том, что неизвестный повредил ее автомобиль «Ауди Q8», припаркованный возле парадной дома в Спортивном проезде.

У автомашины были разбиты все стекла, виднелись вмятины на дверях,  разбиты задние фары и зеркала, спущены колеса.

Сумма причиненного ущерба устанавливается.

Полицейскими приняты меры к розыску вандала, совершившего данное преступление.              

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район
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