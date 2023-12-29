В Киришах пенсионерка продала две квартиры и перевела мошенникам более 15 млн ркублей

Накануне ранним утром, 28 декабря 2023 года около 06 часов 30 минут к полицейским Киришского района Ленинградской области обратилась 71-летняя жительница дома 32 по Плавницкому бульвару города Кириши. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что в период с 23 ноября по 16 декабря ей неоднократно звонили неизвестные и под предлогом сохранности принадлежащих ей денежных средств и недвижимости, убедили взять кредиты в различных кредитных организациях, а также продать находившиеся у неё в собственности две однокомнатные квартиры.

Все денежные средства, полученные в кредитных организациях, от продаж квартир, а также личные сбережения пенсионерка перевела на неустановленные счета.

Общая сумма ущерба составила 15 110 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Полицейскими приняты меры по установлению и розыску злоумышленников.