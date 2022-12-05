Во Всеволожском районе задержали мужчину похитевшего автомобиль «Газель»

Накануне ночью около 01 часа 55 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратилась 19-летняя девушка с заявлением о том, что в период с 22 часов 00 минут 3 декабря по 00 часов 30 минут 4 декабря от дома 22 по улице Красноборской деревни Лесколово Всеволожского района, неизвестный преступник похитил ее грузовой автомобиль «Газель».

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Вечером того же дня в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска «по горячим следам» по месту жительства в доме 2 в посёлке Осельки Всеволожского района Ленобласти за совершение указанного преступления задержан 22-летний неработающий ранее судимый молодой человек.

Позднее возле дома 5 по улице Лесная деревни Лесколово на территории гаражного кооператива сотрудниками уголовного розыска обнаружен похищенный автомобиль «Газель», после ДТП, которое около 02 часов 05 минут совершил задержанный, наехав на бетонную плиту, после чего бросил указанный автомобиль.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.