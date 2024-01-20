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Питерец.ру » Происшествия » Специалист по работе с молодежью из Ленобласти отдала мошенникам почти 10 млн рублей

Специалист по работе с молодежью из Ленобласти отдала мошенникам почти 10 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полиция расследует мошенничество с переводом порядка 10 миллионов рублей на «безопасный» счет

Вчера, 19 января к полицейским Центрального района Петербурга обратилась 46-летняя специалист по работе с молодежью в подростковом клубе, жительница города Никольское Ленинградской области, которая рассказала стражам порядка о том, что на протяжении двух дней ей на сотовый телефон звонил неизвестный, который представлялся сотрудником ФСБ. Мошенник убедил женщину перевести сбережения на указанный им, якобы, «безопасный» счет.
Сумма ущерба составила 9,9 миллиона рублей.
Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Полицейскими приняты меры к розыску злоумышленников.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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