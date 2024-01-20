Специалист по работе с молодежью из Ленобласти отдала мошенникам почти 10 млн рублей

Вчера, 19 января к полицейским Центрального района Петербурга обратилась 46-летняя специалист по работе с молодежью в подростковом клубе, жительница города Никольское Ленинградской области, которая рассказала стражам порядка о том, что на протяжении двух дней ей на сотовый телефон звонил неизвестный, который представлялся сотрудником ФСБ. Мошенник убедил женщину перевести сбережения на указанный им, якобы, «безопасный» счет.

Сумма ущерба составила 9,9 миллиона рублей.

Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейскими приняты меры к розыску злоумышленников.