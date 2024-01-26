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Питерец.ру » Происшествия » В Павловске пенсионер отдал мошенникам более 4 млн рублей

В Павловске пенсионер отдал мошенникам более 4 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими приняты меры к розыску мошенников, обманувших пенсионера в Павловске

Вчера утром, 25 января 2024 года около 08 часов 25 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступило сообщение от 79-летнего жителя дома 17/7 по Детскосельской улице города Павловск. Пенсионер рассказал стражам порядка о том, что накануне вечером ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов, и по схеме "ваш родственник попал в ДТП", убедил его тем же вечером передать на лестничной площадке возле квартиры 800 тысяч рублей, 35 тысяч долларов США, а также двое наручных часов, общей стоимостью 80 тысяч рублей.
Общий материальный ущерб составил 4 037 196 рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).
Полицейскими приняты меры к розыску лиц, совершивших преступление.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Пушкинский район мошенничество пенсионеры
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