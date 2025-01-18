В ДТП на КАД пострадала 10-летняя пассажирка «Лады»

Накануне днем, 17 января около 15 часов 05 минут на 115-ом километре КАД, в Петродворцовом районе Петербурга 41-летняя жительница Пермского края, управляя автомашиной «Лада Гранта» не справилась с управлением и совершила наезд на силовое ограждение.

В результате дорожного происшествия 10-летняя пассажирка «Лады» получила травмы и была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести .

Установлено, что женщина-водитель в период с 2024 по 2025 год 14 раз привлекалась к ответственности за нарушения ПДД.

По факту ДТП сотрудник ГАИ проводят проверку.