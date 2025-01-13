На трассе «Кола» в ДТП пострадали четверо человек, в том числе двое детей

Накануне днем, 12 января 2025 года около 14 часов 40 минут на 130-ом километре федеральной трассы «Кола», в Волховском районе Ленинградской области 37-летняя женщина, управляя автомашиной «Киа Пиканто», совершая обгон, при перестроении на свою полосу не справившись с управлением, совершила столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Рено Дастер», под управлением 39-летней женщины - водителя.

В результате дорожного происшествия женщину-водителя корейского автомобиля, а также 6-месячного ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Водитель "Дастера" госпитализирована в тяжелом состоянии, ее 12-летняя пассажирка - в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.