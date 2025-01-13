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Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Кола» в ДТП пострадали четверо человек, в том числе двое детей

На трассе «Кола» в ДТП пострадали четверо человек, в том числе двое детей

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Опубликовал: Anton78
Фото:
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП на трассе "Кола" в Волховском районе Ленобласти

Накануне днем, 12 января 2025 года около 14 часов 40 минут на 130-ом километре федеральной трассы «Кола»,  в Волховском районе Ленинградской области 37-летняя женщина, управляя автомашиной «Киа Пиканто», совершая обгон, при перестроении на свою полосу не справившись с управлением, совершила столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Рено Дастер», под управлением 39-летней женщины - водителя.

В результате дорожного происшествия женщину-водителя корейского автомобиля, а также 6-месячного ребенка госпитализировали  в состоянии средней степени тяжести. 

Водитель "Дастера" госпитализирована  в тяжелом состоянии, ее 12-летняя пассажирка  - в состоянии средней степени  тяжести. 

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Волховский район, ДТП
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