На трассе «Санкт-Петербург-Псков» в ДТП пострадала водитель и 7-летняя пассажирка

Вчера вечером, 24 мая 2024 года около 19 часов 30 минут к полицейским поступила информация о ДТП на 100-м километре трассы «Санкт-Петербург-Псков».

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 49-летняя женщина, управляя автомобилем «Хендай Крета», двигаясь из Санкт-Петербурга в сторону Луги, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения, где совершила столкновение с автомобилем «Исудзу», под управлением 35-летнего мужчины.

В результате столкновения травмы получили водитель «Креты» и ее 7-летняя пассажирка. Обоих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.