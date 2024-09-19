На проспекте Блюхера в ДТП пострадала 9-летняя пассажирка автобуса

Накануне вечером, 18 сентября 2024 года около 19 часов 50 минут возле дома 9 на проспекте Маршала Блюхера, в Калининском районе Петербурга 19-летний водитель, управляя автомобилем каршеринга «Фольксваген Поло», при перестроении не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении справа по выделенной полосе маршрутным автобусом «Волгобас» под управлением 53-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия пострадала 9-летняя пассажирка автобуса. Девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.