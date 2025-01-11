На трассе «Нарва» в ДТП с грузовиком погибла женщина-водитель иномарки

Сегодня утром, 11 января около 11 часов 05 минут на 91-ом километре трассы «Нарва» в Волосовском районе Ленинградской области, 39-летняя женщина, управляя автомашиной «Шевроле Авео», без пассажиров, на правом закруглении дороги не справилась с управлением, автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «Ситрак», с полуприцепом, груженым щебнем, под управлением 37-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия женщина-водитель скончалась от травм, несовместимых с жизнью.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.