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Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Нарва» в ДТП пострадали три человека

На трассе «Нарва» в ДТП пострадали три человека

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Опубликовал: Anton78
Фото:
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Волосовском районе Ленобласти

Накануне вечером, 8 января 2025 года около 16 часов 20 минут на 99-ом километре трассы «Нарва», в Волосовском районе Ленинградской области 44-летний мужчина, управляя автомашиной «Toyota Land Cruiser Prado», не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Nissan Note». под управлением 53-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия водитель «Ниссан», а также его два пассажира:  46-летняя женщина и 10-летняя девочка госпитализированы в тяжелом состоянии.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Волосовский район, ДТП
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