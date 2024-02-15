На трассе «Нарва» в ДТП погибли две женщины

Вчера днем, 14 февраля 2024 года около 15 часов 05 минут на 94 километре трассы «Нарва», в Волосовском районе Ленинградской области 38-летняя женщина управляя автомобилем «Фольксваген Гольф», двигаясь со стороны Кингисеппа в сторону Санкт-Петербурга, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовым автомобилем «Вольво FH» с полуприцепом, под управлением 40-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия 38-летняя женщина-водитель и ее 67-летняя пассажирка, жительница Ейска Краснодарского края, скончались на месте происшествия.

Водитель большегруза не пострадал.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.