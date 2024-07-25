В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП с фурой погибла женщина-водитель «Ниссан Ноут»

Сегодня днем, 25 июля 2024 года около 15 часов 40 минут на 256-ом километре трассы «Кола», в Лодейнопольском районе Ленинградской области 42-летняя женщина, управляя автомобилем «Ниссан Ноут», двигаясь в сторону Петербурга не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, в результате чего совершила столкновение с встречным автомобилем «Мерседес Бенц» с прицепом, под управлением 37-летнего водителя, двигающимся в сторону Мурманска.

В результате дорожного происшествия водитель автомобиля «Ниссан» скончалась на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.