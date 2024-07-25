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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП с фурой погибла женщина-водитель «Ниссан Ноут»

В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП с фурой погибла женщина-водитель «Ниссан Ноут»

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на 256 километре трассы «Кола»

Сегодня днем, 25 июля 2024 года около 15 часов 40 минут на 256-ом километре трассы «Кола», в Лодейнопольском районе Ленинградской области 42-летняя женщина, управляя автомобилем «Ниссан Ноут», двигаясь в сторону Петербурга не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, в результате чего совершила столкновение с встречным автомобилем «Мерседес Бенц» с прицепом, под управлением 37-летнего водителя, двигающимся в сторону Мурманска.
В результате дорожного происшествия водитель автомобиля «Ниссан» скончалась на месте происшествия.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Лодейнопольский район ДТП
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