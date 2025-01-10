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Питерец.ру » Происшествия » В Выборге проверяют факт смерти мужчины, доставленного в полицию с признаками наркотического опьянения

В Выборге проверяют факт смерти мужчины, доставленного в полицию с признаками наркотического опьянения

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Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Проводится проверка по факту смерти гражданина, доставленного в полицию с признаками наркотического опьянения

В минувшую среду, 8 января около 11 часов 35 минут сотрудники ГАИ возле дома 4 по Светогорскому шоссе в городе Выборг остановили автомобиль «Шкода», двигавшийся с явными нарушениями ПДД. За рулем автомашины находился 29-летний местный житель, у которого имелись видимые признаки наркотического опьянения.  При этом от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.      

В момент задержания водитель проявлял агрессию и отказывался подчиниться законным требованиям полицейских. Действия нарушителя были пресечены с применением наручников.  

Около 13 часов 00 минут водителя доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административные протоколы по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования), статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), после чего он был помещен в спецприемник.                  

Там мужчина вел себя крайне агрессивно и неадекватно, устроив погром. Ввиду чего было принято решение о повторном применении наручников.                                                                                                        

Внезапно правонарушитель начал терять сознание. Полицейские незамедлительно вызвали на место скорую помощь, до приезда которой своими силами оказывали ему доврачебную помощь.

Прибывшие медики констатировали смерть доставленного, предположив, что она наступила в результате инсульта от чрезмерного употребления наркотического вещества. 

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО
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