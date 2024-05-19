В Ленобласти задержали предполагаемого угонщика грузового фургона

Накануне днем, 18 мая 2024 года около 12 часов 10 минут к полицейским Киришского района Ленинградской области поступило сообщение от 51-летнего предпринимателя, который рассказал о том, что от дома 22 по проспекту Ленина в Киришах неизвестный совершил угон автомобиля «Форд Транзит», принадлежащего работающему на него сотруднику.

Полицейские ввели план «Перехват».

Около 12 часов 35 минут на 659 километре трассы М-10, в Тосненском районе Ленобласти наряд ДПС ГИБДД остановили разыскиваемый автомобиль.

За рулем находился 35-летний ранее судимый неработающий житель города Кириши.

В отношении водителя составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (угон).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.