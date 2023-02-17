В Киришах водитель "Газели" погиб при столкновении с иномаркой

Вчера вечером около 20 часов 05 минут в городе Кириши возле дома 20 по проспекту Правды 56-летний мужчина, управляя автомобилем «ГАЗ-32213», выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся от улицы Строителей в сторону проспекта Героев автомобилем «БМВ 520», под управлением 40-летнего водителя, с признаками алкогольного опьянения.

В результате ДТП водитель автомобиля «ГАЗ-32213» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

В отношении второго виновника ДТП составлен административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.