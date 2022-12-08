В Петербурге полицейские остановили «Деу Матиз» с погоней

Сегодня сотрудниками дорожной полиции во время ночного дежурства по проспекту Александровской фермы, дом 66 была предпринята попытка остановки «Деу Матиз», водитель которого не выполнил требование инспектора об остановке и продолжил движение, создавая опасность для других участников.

Экипажем ДПС было организовано преследование, в ходе которого возле дома 10/85 по улице Ярослава Гашека, нарушитель, проехав регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на опору светофорного поста. В результате ДТП пострадавших нет.

За рулем автомобиля находился 27-летний гражданин сопредельного государства с признаками алкогольного опьянения. В машине в качестве пассажиров находились двое его соотечественников, 1988 и 1997 г. Пьяного водителя задержали и доставили в полицию для разбирательства.

В отношении него составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора), по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства) и ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).