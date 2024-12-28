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Питерец.ру » Происшествия » В Кингисеппском районе в ДТП с грузовиком погибла 53-летняя водитель легковушки

В Кингисеппском районе в ДТП с грузовиком погибла 53-летняя водитель легковушки

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Кингисеппском районе Ленобласти

Накануне вечером, 27 декабря около 18 часов 05 минут на 231-м километре трассы "Кингисепп - Куровицы", в Кингисеппском районе Ленинградской области 50-летний мужчина,  управляя грузовым автомобилем «ФАВ», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген» под управлением 53-летней женщины. 

В результате дорожного происшествия водитель легкового автомобиля скончалась на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Кингисеппский район, ДТП
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