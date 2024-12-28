В Кингисеппском районе в ДТП с грузовиком погибла 53-летняя водитель легковушки

Накануне вечером, 27 декабря около 18 часов 05 минут на 231-м километре трассы "Кингисепп - Куровицы", в Кингисеппском районе Ленинградской области 50-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем «ФАВ», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген» под управлением 53-летней женщины.

В результате дорожного происшествия водитель легкового автомобиля скончалась на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.