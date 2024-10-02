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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП с грузовиком погибли водитель и пассажир иномарки

В Ленобласти в ДТП с грузовиком погибли водитель и пассажир иномарки

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Ломоносовского района проводит проверку по факту смертельного ДТП на 53 км автодороги "СПб-Ручьи"

Сегодня утром, 2 октября 2024 года около 09 часов 40 минут на 53-м километре трассы "Санкт-Петербург - Ручьи", в Ломоносовском районе Ленинградской области 25-летний водитель, управляя автомобилем "Опель Астра", при совершении обгона по обочине не справился с управлением и выехал на встречную полосу, совершив столкновение с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем «Вольво», под управлением 40-летнего мужчины.
В результате дорожного происшествия водитель автомобиля "Опель" и его 20-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ДТП
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