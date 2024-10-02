В Ленобласти в ДТП с грузовиком погибли водитель и пассажир иномарки

Сегодня утром, 2 октября 2024 года около 09 часов 40 минут на 53-м километре трассы "Санкт-Петербург - Ручьи", в Ломоносовском районе Ленинградской области 25-летний водитель, управляя автомобилем "Опель Астра", при совершении обгона по обочине не справился с управлением и выехал на встречную полосу, совершив столкновение с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем «Вольво», под управлением 40-летнего мужчины.

В результате дорожного происшествия водитель автомобиля "Опель" и его 20-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.