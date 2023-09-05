В Ленобласти тренер по плаванию соблазнил школьницу

Накануне днем около 15 часов 10 минут возле дома 167 по Приморскому проспекту в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Главка совместно с коллегами из территориального отдела полиции по подозрению в противоправных действиях в отношении несовершеннолетней задержали 24-летнего тренера по плаванию одного из фитнесс-центров.

Задержанный подозревается в том, что 3 апреля 2022 года, находясь на территории поселка Каложицы Волосовского района Ленинградской области совершил противоправные действия в отношении несовершеннолетней, 2007 года рождения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).