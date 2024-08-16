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Питерец.ру » Происшествия » В Кировском районе поймали 21-летего курьера мошенников мошенников

В Кировском районе поймали 21-летего курьера мошенников мошенников

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Кировского района Петербурга задержали 21-летего курьера мошенников, обманувших пенсионера

В минувшую среду, 14 августа 2024 года к полицейским Кировского района Петербурга с заявлением обратился 86-летний мужчина, проживающий в доме 145 по проспекту Народного ополчения. Пенсионер рассказал стражам порядка о том, что 13 августа ему звонили неизвестные, которые обманом завладели его персональными данными и, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедили передать курьеру 550 тысяч рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст.159 ч.3 УК РФ (мошенничество).
Вчера днем, 15 августа около 15 часов 05 минут возле дома15 по улице Чапаева в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска за совершение данного преступления по горячим следам задержали неработающего 21-летнего петербуржца.
Злоумышленника поместили в изолятор на основании ст.91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район мошенничество пенсионеры
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