13 марта 2024 года к полицейским Калининского района Петербурга обратился 85-летний житель дома 13 по улице Карпинского. Пенсионер сообщил о том, что телефонные мошенники, под видом полицейских убедили его, под предлогом обеспечения сохранности денежных средств от мошеннических действий, передать направленному ими курьеру 500 тысяч рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.
Вечером 1 апреля, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции возле дома 9 по Лужской улице по подозрению в совершении указанного преступления задержали 52-летнего неработающего местного жителя.
Подозреваемому избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с улицы Карпинского
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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими задержан 52-летний курьер мошенников, обманувших пенсионера с улицы Карпинского
13 марта 2024 года к полицейским Калининского района Петербурга обратился 85-летний житель дома 13 по улице Карпинского. Пенсионер сообщил о том, что телефонные мошенники, под видом полицейских убедили его, под предлогом обеспечения сохранности денежных средств от мошеннических действий, передать направленному ими курьеру 500 тысяч рублей.
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