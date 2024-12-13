В поселке Ульяновка поймали подозреваемого в попытке взлома  банкомата

Поздним вечером 11 декабря 2024 года около 22 часов 50 минут к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступила информация о том, что в помещении одного из банков на Советском проспекте в поселке Ульяновка совершена попытка вскрытия банкомата.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 11 декабря 2024 года около 22 часов 35 минут неизвестный вошел в помещение банка, где попытался вскрыть банкомат, однако при вскрытии фальшпанели двери банкомата сработала сигнализация, после чего неизвестный сбежал.

Вчера днем, 12 декабря около 14 часов 30 минут, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска в поселке Ульяновка, возле дома 8 по улице Энгельса по подозрению в совершении указанного преступления задержали 35-летнего местного жителя.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункт «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.