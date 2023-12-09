В Колпино женщина обокрала собственную бабушку

Накануне днем, 8 декабря 2023 года около 13 часов 10 минут к полицейским Колпинского района Петербурга обратилась 83-летняя жительница города Колпино, проживающая в доме 18 по набережной Комсомольского канала. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что в период с декабря 2022 по ноябрь 2023 года ее внучка, имея свободный доступ в квартиру, тайно похитила 55 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили также, что 5 декабря сего года, около 15 часов 00 минут, в квартире по месту жительства своей бабушки, 36-летняя подозреваемая похитила принадлежащие той 20 100 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж)

Вечером 8 декабря около 20 часов 10 минут подозреваемую задержали в поселке Ульяновка, Тосненского района Ленинградской области и доставили в отдел полиции.

Подозреваемую поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.