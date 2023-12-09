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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино женщина обокрала собственную бабушку

В Колпино женщина обокрала собственную бабушку

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
Freepik
Полицией задержана жительница пос.Ульяновка, подозреваемая в краже у собственной бабушки

Накануне днем, 8 декабря 2023 года около 13 часов 10 минут к полицейским Колпинского района Петербурга обратилась 83-летняя жительница города Колпино, проживающая в доме 18 по набережной Комсомольского канала. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что в период с декабря 2022 по ноябрь 2023 года ее внучка, имея свободный доступ в квартиру, тайно похитила 55 тысяч рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили также, что 5 декабря сего года, около 15 часов 00 минут, в квартире по месту жительства своей бабушки, 36-летняя подозреваемая похитила принадлежащие той 20 100 рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж)
Вечером 8 декабря около 20 часов 10 минут подозреваемую задержали в поселке Ульяновка, Тосненского района Ленинградской области и доставили в отдел полиции.
Подозреваемую поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район кража пенсионеры
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